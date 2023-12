Pistoia, altro colpaccio esterno: a Tortona Willis e Moore sono super

Pistoia, 9 dicembre 2023 – Altro colpaccio in trasferta per l’Estra Pistoia. La squadra di Brienza non finisce di stupire e raccoglie altri due punti lontano dal PalaCarrara.

Il team conferma il suo momento d'oro e passa anche al PalaFerraris di Casale Monferrato contro Tortona nel secondo anticipo dell'11esima giornata di serie A: 100-97 contro Tortona, alla seconda sconfitta di fila nonostante un Weems da 17 punti.

I toscani allungano invece a quattro partite la loro striscia vincente, merito di Willis e Moore, decisivi nel successo sulla Bertram con un totale di 60 punti.

Da tenere conto che i biancorossi si sono presentati senza Varnado e Hawkins, e con Blakes appena arrivato e quindi in grande emergenza soprattutto nel reparto delle ali. Ultimo quarto da cardiopalma: Severini piazza la tripla del meno 2 (74-76), capitan Della Rosa risponde con quella del più 5 (74-79).

L’Estra con il solito Willis a 3 minuti dalla sirena tocca il più 9 (80-89) ma Tortona non molla e nei secondi finali con un parziale di 6-0 impatta il match sul 97-97. Rimessa per Pistoia con Willis che che mette la tripla che chiude il match e regala all’Estra un’altra grandissima vittoria.

Il tabellino

Derthona-Pistoia 97-100

BERTRAM DERTHONA TORTONA: Zerini, Tandia ne, Dowe 12, Candi 5 Errica ne, Strautins 5, Baldasso 12, Severini 16, Obashohan 7, Weems 17, Thomas 6, Noua 17. Allenatore: Ramondino. ESTRA PISTOIA: Willis 36, Della Rosa 8, Moore 24, Dembelè ne, Saccaggi 2, Del Chiaro 6, Wheatle 9, Ogbeide 9, Blakes 6. Allenatore: Brienza.

Arbitri: Sahin-Borgo-Dori.

Note: parziali 25-28, 48-55, 71-76. Tiri liberi: Tortona 8/12, Pistoia 12/18. Usciti per falli: nessuno.

La classifica: Bologna, Brescia, Venezia 16 punti; Napoli, Reggio Emilia, Trento 14; Pistoia 12; Cremona, Milano, Tortona 10; Pesaro, Pistoia, Scafati, Sassari 8; Varese 6; Brindisi, Treviso 2.