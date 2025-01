Desio a Reggio Emilia con le ossa rotte ma qualche giorno in più

Anche Fidenza non è stata da meno per arricchire la lista di infortunati in casa Rimadesio. Cipolla (nella foto) non è sceso in campo per i noti guai alla caviglia e durante il match coach Gallazzi ha perso anche il suo secondo lungo Luca Albique che durante una fase di gioco si è procurato la frattura del setto nasale. Intanto non è stato accolto con dispiacere, viste le contingenze, il posticipo a mercoledì prossimo della trasferta contro Andrea Costa Imola che si sarebbe dovuta disputare nel turno infrasettimanale di oggi. I romagnoli hanno il campo squalificato e la difficoltà a reperirne uno omologato per la categoria ha indotto a spostare fino al 5 febbraio a Reggio Emilia. Tra oggi e domani potrebbero rientrare in gruppo sia Cipolla che Albique (quest’ultimo munito di maschera) ma solo venerdì sera Gallazzi deciderà se utilizzarli l’indomani contro San Vendemiano. E settimana prossima potrebbe essere la volta di Perez.

Ro.San.