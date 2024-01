Desio, canestro totale. Finalmente al completo. E sbanca Montecatini

Per la prima volta in questo campionato Edoardo Gallazzi ha potuto schierare al completo la sua Rimadesio e, forse, non è un caso che la sua squadra abbia sbancato il campo della Gema Montecatini che alla vigilia del match era a -2 dalla vetta. Dopo otto mesi di inattività per infortunio era al suo esordio il play Carlo Fumagalli e dopo un paio di mesi di assenza, sempre non a caso i peggiori per i bluarancio, ha potuto riassaggiare il campo capitan Mazzoleni, non ancora al 100%, anzi. C’erano tutti e si è visto. Massimo vantaggio anche di 20 lunghezze contro una delle più forti del torneo e rimonta contenuta fino al +2 del 38’ con qualche brivido finale.

Gallazzi nella sua analisi parte proprio dal recupero di chi fino a domenica non avevamo visto in campo. "Carlo ci ha subito dato tanto in termini di entusiasmo, leadership ma anche intensità in campo. Indipendentemente da come sarebbe andata a finire questa partita, il suo rientro per noi era troppo importante". Poi commenta il blitz del Palaterme che vale come seconda vittoria esterna dell’anno dopo quella di inizio stagione a Livorno contro la Libertas. "Abbiamo giocato una gara di grande concentrazione, equilibrio, rispettando alla perfezione il piano partita. Ovvero lavorando forte sui loro esterni che hanno fisicità e talento e “sporcando” un po’ le situazioni alternando difesa a uomo e zona. Ho rivisto una squadra sul pezzo e da qui bisogna ripartire in vista del girone di ritorno".