Desio come Jekyll. Squadra dai 2 volti:. Legnano, così fa male

Un 2024 completamente a due volti per la Rimadesio. Un po’, letterariamente parlando, come dottor Jekyll e Mister Hyde...

L’entusiasmo per il rientro di capitan Mazzoleni e Fumagalli, le tre vittorie di fila a Montecatini e Caserta e quella casalinga con Fiorenzuola, poi lo stop all’over-time contro la Libertas seguito dalle due contro-prestazioni di Rieti e sabato sera davanti agli 800 del PalaDesio contro Legnano dopo una gara piatta.

Cosa c’è che non va, adesso? Se lo chiede anche coach Gallazzi che nel giro di pochissime settimane ha visto le due versioni della sua Rimadesio: la migliore e la peggiore.

"Bisogna capire i motivi per i quali in questo momento non riusciamo a essere competitivi e a non stare dentro le partite.

E poi cercare e trovare le soluzioni, consci di partire da una condizione mentale che in questo momento è assolutamente deficitaria" analizza il tecnico desiano atteso domenica da un vero e proprio spareggio a Piacenza contro una squadra appaiata a quota 18 punti, al quart’ultimo posto. "Contro Legnano abbiamo disputato l’unico tipo di partita che in questo momento non potevamo permetterci. E invece… C’è poco da dire se non scusa ai tifosi, alla società. Dopo due sconfitte, con Livorno e a Rieti, che ci potevano anche stare, avere avuto quel tipo di atteggiamento non è ammissibile".

A un certo punto la Rimadesio è precipitata sotto anche di 17 lunghezze. Inutile il 9-0 ispirato da Sodero e Mazzoleni.

Planezio da tre riporta da 6 a 9 il vantaggio per la meritata vittoria dei suoi.