Desio incrocia le dita: "Obbligatorio vincere"

L’importanza e la delicatezza del match di oggi (palla a due alle 18) sono sottolineate dalla classifica delle due squadre impegnate. La Rimadesio con 20 punti, al pari della Bakery Piacenza occupa il 14° posto, due punti sopra c’è la Virtus Cassino che terminasse oggi il campionato sarebbe la prima squadra salva senza passare dai playout. Insomma vietatissimo perdere contro i laziali, anch’essi reduci da una vittoria contro Avellino così come fece una decina di giorni fa la squadra allenata da Edoardo Gallazzi. Partita ieri nel tardo pomeriggio alla volta della provincia di Frosinone ancora con l’incognita Mazzoleni (nella foto). Solo all’ultimo si scioglierà la riserva sul capitano bluarancio. È chiaro, vista l’importanza della posta in palio, che si farà di tutto per averlo a disposizione, anche perché senza di lui (era rimasto fuori un paio di mesi anche nel girone di andata) la squadra ha quasi sempre perso. Intanto i padroni di casa di coach Auletta hanno accolto nuovamente in squadra l’ala-centro Keller Cedric Ly-Lee.

Roberto Sanvito