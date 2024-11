Desio sfiora il colpaccio. Beffa a Capo d’Orlando

A Capo d’Orlando non vale il celebre detto per la Rimadesio "Non c’è il due senza il tre". Il riferimento è alla terza vittoria in terra di Sicilia dopo quelle ottenute ad Agrigento e Ragusa. Ma la squadra di Gallazzi ci va davvero a tanto così da strappare il terzo referto rosa cedendo 69-67 con l’ultimo possesso a propria disposizione con 9 secondi da giocare sul cronometro. Il pallone è nelle mani di Cipolla che opta per la soluzione da due punti, fallendola. Ma sono i padroni di casa ad avere per ampi tratti del match il pallino del punteggio anche in doppia cifra di vantaggio nel secondo quarto (26-16 e 30-20). Desio però rientra e sul finire del terzo periodo un canestro di Bartininkas firma il primo vero sorpasso (50-51). Al 36’ la situazione è ancora in perfetta parità a quota 60 prima del break di 7-1 di Capo. Una tripla ancora del lituano e due liberi di Chiumenti riportano a -1 Desio (67-66). Un canestro di Jasaitis e un libero di Chiumenti fissano il 69-67 . Poi l’epilogo col ferro di Cipolla. Il commento del coach è comunque improntato all’ottimismo. "Diamo comunque merito alla squadra che ha giocato una partita dura su un campo difficile e contro una squadra forte, reagendo ogni volta ai piccoli e grandi break subiti nell’arco dei 40 minuti, senza mai disunirsi. Ripartiamo da questo spirito per l’importante match di domenica contro Piacenza".

Sarà l’ultimo, almeno per ora, domenicale dei bluarancio dopo quelli con Faenza e Treviglio. Da quello contro la Gemini Mestre del 7 Dicembre si torna al consueto appuntamento del sabato sera in un mese molto intenso che vedrà i bluarancio esibirsi per ben quattro volte al PalaFitLine anche nel cuore del periodo natalizio.