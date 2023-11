Desio studia un piano B dopo l’out di Mazzoleni: "Ci inventeremo qualcosa a Montecatini"

La vigilia della trasferta di Montecatini sul campo della capolista Fabo Herons non è stata delle più tranquille in casa Rimadesio. Recuperato pressoché al 100% Simone Caglio sarà pronto a “coprire” l’assenza pesantissima di capitan Mazzoleni, fermatosi giovedì per un problema muscolare. Gli esami radiologici serviranno a capire l’entità del danno, ma di certo “Mazzo” non farà parte della spedizione in Toscana di domani. Quindi ben venga la presenza di Caglio anche se questo imprevisto priva coach Gallazzi del suo “3” titolare in grado di mettersi alle calcagna di Nicola Natali, miglior realizzatore dei termali. "Difensivamente ci inventeremo qualcosa di diverso…" commenta Gallazzi. "Nelle ultime settimane ci siamo concentrati a migliorare la fluidità offensiva. Forse contro Montecatini, squadra ultra-fisica, non è l’occasione ideale per capire se sono arrivati i miglioramenti, ma di certo è un test stimolante con una delle più forti squadre del torneo". Palla a due alle 18.

Ro.San.