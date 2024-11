Desio torna a scaldarsi in Sicilia. Vittoria con largo margine a Ragusa. Quintetto inedito e tutti a canestro

Torna subito al successo la Rimadesio nel primo dei due turni infrasettimanali consecutivi offerti da un calendario che non concede respiro. È la conseguenza dell’insensata formula a 20 squadre (troppe) post riforma dei campionati. Evidentemente sbagliata. Ma tant’è si gioca quasi sempre e i brianzoli colgono la seconda vittoria dell’anno in Sicilia a Ragusa, meno prestigiosa di quella agrigentina all’inizio ma decisamente significativa dopo i ko con Imola e Fidenza. La Rimadesio parte con un quintetto inedito e mette subito alle strette Ragusa. Il primo break arriva nel secondo quarto (26-42 al 20’), il margine nel terzo quarto non scende mai oltre gli 8 punti, poi nel finale Desio dilaga 66-86 chiudendo con un giusto +14 74-88. Cinque in doppia cifra: Chiumenti 16, Cipolla (nella foto) e Torgano 13, Fumagalli 10.

Dichiarazioni flash quelle di Edoardo Gallazzi che commenta così il blitz in terra siciliana dei suoi ragazzi: "Torniamo da Ragusa con una vittoria di squadra, ampie rotazioni e tutti e dieci i giocatori a referto. Abbiamo commesso qualche errore di troppo in difesa, ma la grande attenzione a rimbalzo ci ha permesso di controllare la partita dall’inizio alla fine". Tocca comunque tanti temi importanti, specialmente la questione dei rimbalzi che a Fidenza domenica sera fu abbastanza disastrosa mentre a Ragusa è risultata migliore. Certo, gli avversari sono diversi, soprattutto il loro grado di atletismo però se in Emilia Romagna furono concessi 18 seconde opportunità in attacco, in Sicilia i bluarancio hanno vinto la battaglia del pitturato 35-24 lasciando solamente 4 rimbalzi offensivi ai padroni di casa. Domenica contro Faenza al PalaFitLine sarà tutta un’altra musica.