Desio vuole il riscatto. "Controllare il ritmo e correre con metodo»

Secondo derby dell’anno, ancora a Desio. Il primo di Supercoppa in settembre si giocò al PalaMoretto, questa sera (ore 21) l’appuntamento è nel PalaFitLine dove è atteso un migliaio di spettatori complice la concomitante festa natalizia del minibasket aurorino. La Rimadesio di Gallazzi non ci arriva nel suo miglior momento, anzi. Una vittoria nelle ultime sei partite è un campanello d’allarme sì, con la consapevolezza però che a gennaio torneranno sia Fumagalli che capitan Mazzoleni. A partire dalla sfida contro la Lissone Interni Brianza Casa Basket. "Cosa fare? Controllare il ritmo, correre con raziocinio, fare in modo che i nostri avversari non prendano fiducia, non si esaltino.

A loro piace giocare in campo aperto" dice Gallazzi. "Bisogna essere più concentrati a gestire i momenti di emergenza che caratterizzano i nostri match e che in questa fase della stagione provocano spesso break importanti a sfavore. Reagire alle difficoltà e alle emergenze, ecco dove bisogna crescere. Come? Aiutandoci in campo, cosa che abbiamo fatto a tratti, ultimamente". L’anno scorso in campionato finì ai supplementari con la vittoria dei bluarancio, in Supercoppa si impose Brianza Casa Basket.