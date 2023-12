Despar 4 Torri a segno coi team under 14 e 20

Mostrano due facce distinte nella chiusura dell’anno 2023 le giovanili della Despar 4 Torri, a

cominciare dall’U20 Silver. I ragazzi dei coach Marianti Spadoni, D’Angelo e Moretti nella gara

inaugurale del girone di ritorno ripartono con una vittoria contro l’Antal Pallavicini: i granata ipotecano la partita già nel primo tempo (51-22), guidati da Bonfà (21 punti), Cristoni (26) e

Bonfante (14). I bolognesi segnano 28 punti al rientro in campo, ma la speranza di riaprire la contesa è spenta dalle giocate di Malfatto (10) e Milosavljevic (15): il finale è gestito, per il 93-70 finale. A San Giovanni in Persiceto va poi in scena lo scontro al vertice: la 4 Torri ha molti acciaccati, ma l’approccio alla gara è buono, pur non riuscend o a prendere il largo, in un primo tempo equilibrato, per qualche distrazione difensiva di troppo e basse percentuali dalla lunetta. Nella ripresa la Vis Persiceto alza il ritmo e segna punti pesanti: sono 20 i punti di passivo in sfavore dei granata, che provano negli ultimi minuti a recuperare con Bonfà (17) senza riuscire a difendere la differenza canestri dell’andata; con la vittoria 74-59 la Vis Persiceto si prende la vetta della classifica. Prosegue invece con un altro successo il bellissimo campionato dell’U14. Contro la Veni Basket i granata prendono il comando già nelle fasi di avvio, concretizzando in contropiede per il 16-8 del primo quarto e allungando nel secondo parziale (41-26). Al rientro la Despar continua a spingere e al Pala 4T termina 78-59 per i granata.