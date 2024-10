Despar, ora si fa sul serio. Debutto domani a Baricella

È tempo di fare sul serio. Al termine di cinque settimane intense di preparazione tecnica e atletica, domani sera la Despar 4 Torri inizierà il proprio cammino in Divisione Regionale 1 2024-2025. Ad attendere i granata subito un esordio difficile, in trasferta sul parquet di Baricella contro i ferraresi Federico Legnani e Francesco Brandani. I bianconeri di coach Minozzi, dopo l’ottima stagione passata, durante la quale hanno dato filo da torcere alle big rimanendo a lungo ai piani alti della classifica, sono andati a rafforzare una squadra già di per sé competitiva. I precedenti del 2024 sorridono alla 4 Torri. A Baricella fu dominio granata a gennaio: finì 53-77 per la Despar, che mandava a segno la prima delle quattordici vittorie consecutive che svoltarono la sua stagione.

Il ritorno a Ferrara vide invece gli estensi inseguire per poi trionfare 59-53. Per questa stagione l’obiettivo dichiarato della Despar è quello di rientrare tra le prime cinque del girone B, e accedere alla seconda fase insieme alle altre contendenti per la promozione. Il percorso inizia domani: palla a due alle 21,30 al palasport di Baricella.

Alla vigilia dell’esordio stagionale ha parlato anche coach Daniele Dalpozzo: "È stato un mese abbastanza pesante, durante il quale i ragazzi si sono impegnati tanto. I nuovi devono ancora inserirsi del tutto in un gruppo già rodato, ma il carico di lavoro è stato importante e va smaltito

prima di rifinire le ultime cose, a livello di gioco e condivisione difensiva: siamo però sulla buona

strada". La Despar vuole confermarsi al vertice anche in questa stagione: "Conosco abbastanza bene le altre squadre e si sono rafforzate un po’ tutte. Noi a livello di giocatori possiamo stare tra le prime del girone, perché abbiamo il potenziale per arrivare in alto: vediamo cosa succederà strada facendo, ma al completo e in buone condizioni la nostra squadra è sicuramente tra le migliori. Baricella? È una squadra esperta, che gioca insieme da alcuni anni e con elementi di categoria. Ci servirà l’atteggiamento giusto".