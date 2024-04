Di corsa Virtus e Andrea Costa, ora o mai più

di Luca Monduzzi

Da una mission a un’altra. Dopo aver centrato l’obiettivo salvezza, l’Andrea Costa affronta gli ultimi due impegni con un impensabile (a inizio annata) playoff all’orizzonte. Si parte oggi (ore 18, arbitri Vastarella e Morra) in un PalaRuggi pronto al derby con Faenza. "Siamo sereni e artefici del nostro destino poiché con due vittorie saremo ai playoff – commenta coach Emanuele Di Paolantonio – e sarebbe un grandissimo risultato. Siamo consapevoli di affrontare due gare diverse e difficili, a cominciare da Faenza che è una squadra costruita per stravincere il campionato, anche con gli innesti in corso di Begarin, senza scordare che il ritorno di coach Garelli ha dato la giusta scossa emotiva. Proveremo a rendere loro la vita difficile giocando la nostra pallacanestro, limitando una squadra lunga e fisica, anche negli esterni, cercando di avere un’efficace difesa in transizione e una buona copertura a rimbalzo. L’arbitraggio? All’andata non fu all’altezza ma dobbiamo preoccuparci di quello che possiamo controllare noi". Il ritorno al PalaRuggi dopo due gare di esilio è un’altra chiave e Di Paolantonio si aspetta una bella cornice di pubblico: "L’apporto dei tifosi non è mai mancato e questa gara credo che sia l’occasione giusta per tributare un applauso ai ragazzi che, a prescindere da come dovesse finire, hanno comunque disputato una stagione clamorosa lottando tra mille difficoltà. Inoltre un PalaRuggi bello caldo può sostenerci". Sul campo restano i problemi alla schiena di Sorrentino e un virus intestinale che ha tenuto Marangoni fermo fino a giovedì, ma emotivamente l’entusiasmo non manca al coach, con la squadra rasserenata anche dalle news societarie (l’intervento del dottor Cristian Manuel Perez). "Il mio entusiasmo è sempre al massimo, pronti per un’altra missione dopo aver centrato quella della salvezza. Il fatto che ci sia aria nuova all’interno della società poi ci deve dare la tranquillità di pensare solo al campo".

Le altre gare: Chieti-San Vendemiano; Fabriano-Jesi; Bisceglie–San Severo; Mestre-Taranto; Ruvo-Lumezzane; Roseto-Ozzano; Ravenna-Vicenza

La classifica: Roseto 48; Jesi, Ruvo di Puglia 46; San Vendemiano 44; Fabriano 40; Mestre, Faenza 36; Andrea Costa, San Severo 34; Virtus Imola 30; Lumezzane, Chieti 28; Ravenna 26; Virtus Padova, Vicenza, Ozzano 22; Bisceglie 20; Taranto 10.