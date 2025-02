Di Paolantonio: "Se siamo questi, ce la possiamo giocare con tutte"

Ci sono coach Di Paolantonio e l’ex di giornata Nicola Berdini a rivivere nel post-gara i 40 minuti più che convincenti della Sella contro Cantù, corazzata spuntata ma comunque squadra forte, lunga e talentuosa, uscita con le ossa rotte dal catino della Baltur Arena. Colpita a segno da Stacy Davis (23 punti e 7 rimbalzi) e da Gabe Devoe (15+6), tra gli attori principali di un successo per certi versi storico, il primo di sempre contro i brianzoli. "I complimenti vanno ai ragazzi – commenta felice il tecnico della Benedetto -. Abbiamo fatto quello ciò che volevamo fare, una partita solida in difesa e condividendo il pallone in attacco, tutti insieme per 40 minuti, come squadra e come Cento, perché un grosso aiuto arrivato anche dal nostro pubblico. Abbiamo dimostrato ancora una volta che dipende da noi: se siamo questi, possiamo giocarcela contro chiunque".

La palla è poi passata a Berdini: c’è anche il suo di contributo nel nono sigillo stagionale dei biancorossi. "L’avevo detto alla vigilia, era una partita speciale per me: a Cantù ho passato anni importanti, è stata una parte fondamentale del mio percorso e della mia crescita finora, mi ha fatto piacere vedere i miei ex compagni e le persone che mi sono state vicine. Parlando per noi, siamo stati bravi ad approcciarla, soprattutto a livello difensivo, e poi a resistere, senza concedere troppo sotto canestro, restando attenti in attacco. Siamo stati solidi: abbiamo davvero fatto una partita di alto livello. La classifica? Ci guardiamo, è ovvio, però in questo momento dobbiamo pensare a noi stessi e a cosa possiamo fare meglio ogni domenica".

g.p.