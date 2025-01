Di Paolantonio: "Sella brava nelle difficoltà"

Cento batte un colpo. Un bel colpo, perché arriva nella gara più importante della stagione, a Piacenza – il primo esterno di tutta la stagione –, per dire momentaneamente addio all’ultimo posto, che significherebbe retrocessione diretta senza neanche passare dal via. Non bella, ma solida sì la Benedetto, sulla scia delle ultime partite, senza punti a carico ma con buone sensazioni, nonostante la miriade di assenze, ieri rese meno evidenti dal buon debutto di Graziani, dentro a freddo, a gettarsi a capofitto nella mischia con 2 bombe preziose, 4 rimbalzi, un recupero e un assist. Bene per la squadra, bene per i tifosi e bene per Di Paolantonio, quello a cui ogni sabato (o martedì, nell’ultimo caso) spetta l’arduo compito di rimettere assieme i pezzi rimasti a disposizione dopo la settimana di lavoro e di trasformarli in un collettivo capace di combattere e di restare sul pezzo per tutti i 40 minuti.

"Siamo stati molto bravi, soprattutto considerato il peso specifico che aveva questa partita – dice il coach nel post-gara –. E’ stato importante portarla a casa nonostante le difficoltà, bissando il successo dell’andata e mettendo quattro vittorie di vantaggio tra noi e loro. Può ancora succedere di tutto, mancano ancora 17 partite, però siamo soddisfatti, consapevoli che dobbiamo andare avanti così. Questa gara deve darci ancora più consapevolezza nei nostri mezzi". Piedi ancora ben agganciati a terra per il tecnico, che elogia i suoi, conscio però che il cammino è ancora lunghissimo.

"Che stessimo lavorando bene è un dato di fatto, ma lo stiamo facendo dal 19 di agosto, e per questo il gruppo si meritava la vittoria, per lo più in trasferta. Sono due punti che certificano ciò che di buono stiamo facendo nelle ultime settimane. L’obbiettivo resta lontano, ma questo di Piacenza è un mattoncino importante: ora ne serviranno altri. L’esordio di Graziani? – conclude, elogiando la new-entry biancorossa –. Ci ha dato una bella mano, difensivamente ma anche offensivamente è stato l’uomo in più, aiutandoci ad arrivare in maniera più lucida in fondo al match, ciò che prima di mercoledì ci era mancatoa causa delle poche rotazioni. Per questo, ringrazio ancora il gm Nicolai e tutta la dirigenza per averci permesso di inserirlo". Dalla panchina al campo, teatro dello show di Nicola Berdini: 22 punti (massimo in stagione), 10 rimbalzi e 5 assist.

"Che dire, è stata una vittoria davvero importante, che ci dà grande fiducia in vista del futuro – racconta –. E’ stato il successo di tutti, ognuno ha dato il suo contributo. Ci serviva una serata così, dopo un periodo complicato: speriamo di continuare in questo modo". Sella oggi di nuovo in palestra: domenica a Cento arriva Verona.

Giovanni Poggi