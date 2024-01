Dilettanti: il lungo esordirà domani a bisceglie nella sfida salvezza. Colpo Ozzano, arriva Filippini

Si alza il sipario sul proscenio del 2024 ed è subito colpo in casa dei New Flying Balls di coach Augusto Conti, che dopo la separazione con l’ala Mattia Pavani hanno comunicato l’ingresso del centro lughese classe 1991 Giacomo Filippini (ex Jesi e sotto contratto fino al 30 giugno 2025) in vista della ripresa del campionato di serie B.

Domani alle 18 gli ozzanesi, ultimi nel girone B e in striscia negativa da cinque partite, scenderanno in Puglia per il big match salvezza contro Bisceglie, penultima e a pari punti: si tratta dell’ultima del girone di andata e di una gara fondamentale per le sorti dei bolognesi, che vogliono risalire la china dopo una brutta fase calante.

Quarto capitolo di ritorno sui campi dell’Interregionale lombarda (Bologna 2016 oggi alle 18 sul campo del Social Milano), con l’Olimpia Castello a caccia della terza vittoria consecutiva dopo una fine 2023 col botto.

Domani alle 18 i nerazzurri guidati da coach ‘Lupo’ Giordani saranno di scena sul parquet della capolista Fulgor Fidenza per provare un colpaccio che scardinerebbe la classifica.

In serie C si inaugura l’anno a metà, col girone A fermo fino al prossimo fine settimana e col girone B in campo oggi con Baskers-Bsl San Lazzaro (ore 18), Sg Fortitudo-Lugo (18), Cmo Ozzano-Sb Ferrara (20,30) e Virtus Medicina-Guelfo (21): già giocata a fine 2023 il big match al vertice fra Molinella, terza in classifica, e la capolista Cmp Global, unica squadra di tutta la serie C ancora imbattuta.

Fine settimana intenso anche sui campi della Divisione Regionale 1, per la quattordicesima d’andata. Nel girone A tutti gli occhi sono puntati sull’attesa sfida che vedrà la regina Audace Bombers nella tana dell’inseguitrice Vignola (palla a due ore 18): i modenesi, appaiati al secondo posto ai Giardini Margherita (in campo a Reggiolo nel posticipo del 10 gennaio e freschi di ingaggio dell’ex Sg Fortitudo Tommaso Trazzi), sono a -2 dalla vetta. A metà classifica spicca il derby Voltone-Vis Persiceto, di scena domani alle 18. Molto ricco anche il menù del girone B, con l’attenzione rivolta alla capolista Budrio, in striscia positiva da 5 giornate, che oggi alle 18 riceverà l’International Imola, con un occhio all’inseguitrice Argenta, in campo alle 19 contro la rivelazione Bianconeriba Baricella.

Sul terzo gradino del podio chiuderà il quadro Granarolo, a -4 dai budriesi, che domani alle 18,45 riceverà la 4 Torri Ferrara per mantenersi sulla scia delle prime della classe.

Giacomo Gelati