Dilettanti. Quinto stop di fila per i New Flying Balls. Vola il Bologna 2016

Tempo di bilanci in serie B per i New Flying Balls di coach Augusto Conti, reduci dalla quinta sconfitta consecutiva dopo il 54-73 contro Roseto e già proiettati al rientro in campo previsto per il 7 gennaio. Allora gli ozzanesi, ultimi nel girone B e ancora privi dell’infortunato Federico Terzi, saranno di scena a Bisceglie per la sfida-salvezza contro la penultima della classe, sperando di poter risalire la china dopo un periodo negativo.

Fuochi d’artificio anticipati in Interregionale per il Bologna 2016, fresco di vittoria contro la capolista Fulgor Fidenza e ormeggiato al quarto posto in compagnia di Ferrara e Sansebasket Cremona. I rossoblù, guidati dal top scorer Stefano Rubinetti (16,1 di media), si stanno preparando alla quarta di ritorno, in programma il 6 gennaio alle 18 sul parquet del Social Milano, con un occhio alla sfida al vertice fra la regina Sangiorgese e Pizzighettone, terzo e a +2 sui bolognesi di coach Giovanni Lunghini.

È arrivato alla quarta di ritorno il girone A di serie C, con gli occhi puntati sulle due bolognesi Cvd Casalecchio e Francesco Francia, a quota 16 assieme a Basket 2000 e di nuovo in campo il 13 gennaio: i casalecchiesi riceveranno alle 21 la capolista Scandiano, mentre i biancoblù di Zola Predosa saranno ospiti alle 20,15 del Basket 2000.

Seconda di ritorno nel girone B, con la vicecapolista Cmp Global che dopo l’anticipo vinto in extremis contro Molinella (70-71) attende gli altri risultati: l’altra capolista Virtus Medicina il 6 gennaio riceverà alle 21 Castel Guelfo per provare a riprendersi la vetta in solitaria.

Inizio 2024 col botto nel girone A di Divisione Regionale 1, con la regina Audace Bombers che il 7 gennaio alle 18 sarà in trasferta contro Vignola, seconda della classe assieme ai Giardini Margherita (a caccia di un playmaker che possa sostituire l’infortunato Artese e prossimi alla chiusura di una trattativa): i ‘Gardens’ apriranno l’anno nuovo a Reggiolo il 10 gennaio alle 21,15. Dalle retrovie, e una delle squadre più in forma del momento con 4 vittorie consecutive, il Voltone si prepara a riabbracciare i lungodegenti Jacopo Giacometti e Alessio Bernardini: il 7 gennaio alle 18 il club di Monte San Pietro riceverà la Vis Persiceto.

Giacomo Gelati