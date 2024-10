Dimenticare Forlì: Cento a caccia di riscatto

Si chiude questa sera alla Baltur Arena, contro Orzinuovi, il trittico di sfide settimanali della Sella, (palla a due ore 18, arbitri Moretti, Masi e Di Martino). Fin qui, saldo pari per i biancorossi, vittoria con Livorno all’esordio e sconfitta mercoledì a Forlì, e tanta voglia di tornare a sorridere assieme al proprio pubblico come accaduto sette giorni fa. "Giocare insieme", questo ha chiesto ai suoi Di Paolantonio alla vigilia, conscio che sarà una battaglia, contro una squadra fisica e versatile, con più soluzioni alla mano, dentro e fuori dal perimetro. Qualità che i lombardi hanno già mostrato abbondantemente nelle prime uscite, ben figurando in Supercoppa dove, pur incerottati, hanno prima eliminato Cantù in semifinale e poi se la sono giocata ad armi pari contro la Fortitudo, vedendo sfumare il successo soltanto in volata. Un exploit tutt’altro che isolato, considerato che, appena una settimana più tardi, la stessa squadra di Ciani ha rifilato il secondo magone di fila alla Cantù di Brienza, piegandola dopo un supplementare al debutto al PalaBertocchi (77-76) – in settimana ha riposato dopo il rinvio del match contro la Effe, che verrà recuperato mercoledì a Bologna –. Un avvio convincente e ambizioso, ciò che sperava il patron, Stefano Mascio, che in estate ha dato vita ad una nuova realtà sportiva, gettando le basi per provare a dire anche lui la sua in un campionato di altissimo livello. E per un progetto importante era necessaria una guida importante, che Orzinuovi ha trovato nell’esperto Franco Ciani, grande conoscitore di pallacanestro e da più di 30 anni presenza fissa in panchina tra Serie A e A2. Dal suo biennio a Torino, con cui due anni fa sfiorò la promozione al piano di sopra (sconfitto in finale playoff da Pistoia), si è portato dietro il regista Vencato e l’esterno Pepe, ritrovando il lungo Tommaso Guariglia, l’anno scorso a Treviglio.

Un pacchetto italiani di tutto rispetto, rimpolpato da elementi che già conoscono bene la categoria come Bogliardi (nel 2023 premiato come miglior Under 21 della stagione), oltre a Bertini, Moretti, Costi e Loro. Certezze anche nella coppia di americani, composta dall’ex Piacenza e Verona Gabe Devoe (31 punti e 6 triple all’esordio) e dal centro mobile Jarvis Williams, anche lui con un passato in Italia alla Vanoli Cremona (20/21), prima di volare in Lituania al Rytas, giocando in BCL e vincendo il campionato nel 2022, e di fare tappa in Israele all’Hapoel Be’er Sheva.

Giovanni Poggi