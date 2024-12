Dipo ne manda 4 in doppia cifra ed espugna Sarezzo

La Dipo Vimercate chiude il 2024 in grande stile espugnando il campo della seconda della classe Sarezzo 76-65 dopo un secondo tempo di pregevole fattura nel quale ha messo a segno 42 punti contro i 33 dei padroni di casa.

È stata una vittoria di squadra che messo a referto quattro uomini in doppia cifra: Sala è il top scorer della vittoria di maggior prestigio fin qui per la Dipo con 15 punti, Sedazzari arriva a 14, 12 a testa se li dividono Veber e Mosca.

Sempre nel girone Est D arriva alla pausa con una confortante vittoria anche il quintetto di Agrate Brianza vittorioso sul campo amico 70-61 contro l’Excelsior Bergamo.

Canarins che restano così agganciati alle prime posizioni della graduatoria. Non sorride invece Biassono che a Orzinuovi incassa un referto giallo (77-69). Vacanze di Natale col sorriso anche per la Pob Binzago, discontinua fin qui nelle prestazioni e nei risultati fatti registrare in campionato ma che a Morbegno è riuscita a fermare la corsa della seconda della classe Pezzinin 69-65.

Inatteso, soprattutto nelle proporzioni, il ko di Villasanta, quasi mai in partita a Cabiate (77-59).

Ro.San.