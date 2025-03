Disastro Tarros, tracollo nel derby. Si complica la strada verso la salvezza

BASKET GENOVA 83 TARROS SPEZIA 75 (20-25, 41-39, 60-54)

BASKET GENOVA: Ferri 15, Lomtadze 5, Daunys 14, Cinalli 3, Cogorno ne, Villa ne, Pellegrino 13, Pintus 8, Zini 13, Cartasegna ne, Migone 8, Mana 4. All. Bianchi.

TARROS SPEZIA: Pettinaroli 8, Manto, Ramirez 8, Gogishvili 5, Merlo 23, Loschi 13, Morciano 9, Steffanini ne, Tedeschi, Dias 9. All. Mori.

Arbitri: Giuliani di Vigevano e Quaranta di Pavia.

Genova – Probabilmente è la peggiore Tarros della gestione Mori quella che esce sconfitta dalla trasferta infrasettimanale a Genova. Una squadra apparsa priva di mordente, messa sotto dai padroni di casa e anche da qualche fischio arbitrale che ha lasciato interdetto tutto il clan bianconero. "Ma non abbiamo perso per alcuni discutibili fischi – tiene a precisare il ds Maurizio Caluri – i direttori di gara hanno fatto male, ma abbiamo perso principalmente per colpa nostra: sembravamo un’altra squadra, non stavamo in piedi sul parquet e non tenevamo la palla in mano". Una sconfitta che probabilmente chiude il cassetto della speranza della salvezza diretta (arrivo nelle prime tre posizioni in classifica) ed anzi ora mette a rischio anche il 4° posto visto che Cecina e Genova ora fiatano sul collo degli spezzini, con 2 soli punti da recuperare in classifica.

Gara sempre in equilibrio con i padroni di casa che allungano solo negli ultimi 2’ minuti. Alla Tarros non basta Merlo autore di ben 23 punti. "Genova ha meritato la vittoria perché erano più determinati di noi – commenta coach Mori – A sprazzi siamo rientrati, andando anche 5 punti avanti, ma abbiamo perso palla e subìto un canestro da 3 evitabile che li ha rimessi in fiducia". Domenica alle 18 al PalaSprint ultima di andata contro Serravalle.

Gianni Salis

Nella foto: Alvaro Merlo