DIVIONE 3. Follonica e Arcidosso ok, Gea ko

Due vittorie ed una sconfitta nella quattordicesima giornata di Divisione 3 di basket. Successo per Follonica ed Arcidosso, capitola invece la Gea. Vittoria importantissima per il Gruppo Crosa Service Basket Follonica nell’ultima giornata del girone A di Divisione Regionale 3. Gli azzurri battono la Dinamo Basket Rosignano per 68-47, fanalino di coda del torneo, balzando al comando solitario della classifica, vista la sconfitta della Polisportiva Nicola Chimenti Livorno sul campo di Arcidosso (59-57). La Gea invece ha perso 64-62 sul campo del Basket San Vincenzo. Ora ci saranno gli ultimi due incontri per la fase a orologio prima dell’accesso alla Seconda Fase Promozione. La classifica: Gruppo Crosa Service Basket Follonica 24, Polisportiva Nicola Chimenti 22, Basket San Vincenzo 14, Pallacanestro Elba 14, Basket Arcidosso 14, Gea Basket Grosseto 12, Valdicornia Venturina Terme 6, Dinamo Basket Rosignano 4.