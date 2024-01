Divisione 1. C’è la capolista. La Gea spera nel "colpaccio»

Il girone di ritorno di Divisione 1 di basket si apre con il big match Gea Grosseto-Ineos Rosignano al Palasport di via Austria. Oggi alle 18 i ragazzi guidati da coach Marco Santolamazza ospitano l’Ineos Rosignano, quintetto che guida la classifica in compagnia di Donoratico e Libertas Lucca, con due punti in più del team grossetano. Uno scontro al vertice che promette spettacolo e che potrebbe permettere alla vincente di fare un ulteriore passo avanti verso la conquista di uno degli otto posti che consentono contemporaneamente di disputare i playoff e di rimanere in categoria. "Rosignano – dice il coach Marco Santolamazza – è una formazione molto pericolosa, dal grande potenziale offensivo: la scorsa settimana ha messo a segno 99 punti per andare a vincere sul campo dell’Audax Carrara". Rientrano il capitano Edoardo Furi e il pivot Danilo Ignarra.