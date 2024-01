Divisione 1. Gea, che peccato. Cali di tensione fatali

La Gea incappa in un altro passo falso esterno della stagione. Il team maschile di Divisione 1, impegnato sul campo del Vela Viareggio, dopo aver battuto sette giorni fa la capolista, lotta ma deve arrendersi ai versiliesi 74-66 dimostrando ancora le difficoltà fuori casa. Il punteggio è stato in altalena per 38 minuti di gioco, con Furi e compagni che hanno chiuso in vantaggio il primo quarto di sei punti, ma si sono visti sorpassare prima dell’intervallo lungo. Recupero biancorosso nella terza frazione e punteggio tornato in perfetta parita sul 49-49. Negli ultimi dieci minuti il Grosseto si è portato avanti un paio di volte di tre punti, ma prima di lasciare spazio agli avversari ha dovuto fare i conti con un paio di chiamate arbitrali molto contestate. Uno scivolone, quello di Camaiore, che poteva essere messo in preventivo, ma che lascia un po’ d’amaro in bocca per un finale di match che poteva andare in un’altra direzione. Nel momento cruciale coach Santomalazza ha perso Mari e soprattutto Scurti, il miglior realizzatore con venti punti, per falli e questo ha impedito di rimontare un’ulteriore volta. Santolamazza e il suo assistente Silvio Andreozzi hanno dovuto fare i conti all’ultimo momento con l’infortunio di Piccoli, anche se il rientro di Liberati, non ancora al meglio, ha comunque dato spessore alla Gea.

"Sapevamo che era un campaccio – commenta Marco Santolamazza –. Abbiamo lottato con i denti fino alla fine, in un incontro che è stato giocato tutto a punto fino quasi alla fine. Siamo partiti bene, ma nella del secondo quarto ci hanno raggiunti e superati. Ci siamo rifatti, pareggiando i conti alla fine del terzo. Nell’ultimo quarto siamo riusciti ad andare sopra di 2-3 punti, ma Viareggio non ha mai mollato. Negli ultimi due minuti sul nostro più 2 siamo stati condizionati da alcuni fischi strani e abbiamo perso per falli Scurti, che stava andando molto bene".

GEA: Scurti 20, Ignarra 7, Furi 9, Ricciarelli 3, A. Simonelli 2, Liberati 10, Delfino Marsili, Romboli 10, Mari 5, Baccheschi. All. Santolamazza.