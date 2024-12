Divisione 1. Gea, match d’alta quota. Obiettivo secondo posto

Scontro per il secondo posto di Divisione 1 oggi per la Gea Grosseto. La formazione di coach Marco Santolamazza alle 18 ospita il Centro Minibasket Valbisenzio per la tredicesima giornata di campionato: grossetani quarti con 16 punti e Valbisenzio secondo a quota 18. Vincere vale la seconda piazza.

"Sarà una partita tosta contro una squadra quadrata soprattutto dal punto di vista difensivo – dice Santolamazza –. . Bisognerà cercare di mantenere alta la fase difensiva, ma soprattutto dobbiamo migliorare nel fare canestro perché ultimamente abbiamo fatto fatica. Se vinciamo saremmo secondi e sarebbe la degna conclusione dell’anno in vista delle prossime finali di coppa a Colle val d’Elsa. I ragazzi si sono allenati bene e siamo carichi mentalmente".

Reduce da due sconfitte di fila, oggi la Gea proverà a rialzare la testa prima della pausa. Poi a inizio gennaio ci saranno le finali regionali di Coppa Toscana.