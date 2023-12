Divisione 1. La Gea espugna il parquet di Calcinaia

Difesa ferrea e gioco di squadra. Così la Gea Basketball Grosseto ha espugnato il difficile campo del Pastificio Caponi Calcinaia (72-56 il risultato finale) con un’altra sontuosa prestazione. Per Furi e compagni è la terza vittoria consecutiva, la seconda lontano dal Pala Austria, a dimostrazione di una condizione ottima, che può consentire di rimanere nella zona playoff. Il confronto di Calcinaia è stato sul filo dell’equilibrio per i primi dieci minuti, chiusi sul 15-15. Dal secondo quarto i grossetani hanno preso in mano la partita e non l’hanno più mollata, andando a riposo sul più 10 (grazie a un parziale di 24-14) e arrivando nel terzo quarto a più 23. Santolamazza a questo punto ha iniziato a ruotare tutta la panchina, facendo debuttare anche il giovanissimo Jesus Alvarez Rodriguez, che ha anche firmato un punto dalla lunetta.