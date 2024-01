Divisione 1. La Gea fatica e alla fine supera la Liburnia

La Gea Basket Grosseto soffre nell’ultimo quarto, ma supera (70-65) la Liburnia e rimane incollata alle prime posizioni del campionato di Divisione 1. La squadra di coach Marco Santolamazza archivia il girone d’andata con la sesta vittoria consecutiva sul parquet amico di via Austria, superando con qualche difficoltà nel finale la Liburnia Livorno che si è resa pericolosa soprattutto nel secondo periodo, nel quale ha recuperato dodici lunghezze di ritardo e si è portata anche momentaneamente avanti, e nell’ultimo quarto, annullando un -11 per arrivare sul 64-64 a 1’29 dalla sirena. I ragazzi di Marco Santolamazza, privi di Furi e Liberati, hanno stretto i denti e nonostante una giornata non felicissima sono riusciti a portare a casa un successo che permetterà di affrontare la seconda parte di stagione con appena due punti di ritardo dalla vetta.