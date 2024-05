Divisione 1. La Gea piega la corazzata Libertas Lucca

La Gea Grosseto non si ferma più: supera la Libertas Lucca in gara 2 di semifinale e si regala la finalissima. La squadra biancorossa non finisce mai di stupire. La formazione di Marco Santolamazza ha vinto una bellissima battaglia con la corazzata Libertas Lucca (83-73 il risultato finale) con una prestazione da grande squadra, capace di soffrire e di venire fuori nel momento decisivo. "E’ bellissimo – dice il coach Marco Santolamazza – abbiamo avuto ragione di un grandissimo avversario, giocando di squadra e facendo la cosa giusta al momento giusto. Adesso abbiamo dieci giorni per ricaricare le batterie per provare ad andare avanti". Per la finale però mancherà Lorenzo Fanelli, decisivo anche in questa occasione, che inizia una nuova avventura lavorativa in Sardegna. La Gea Family gli si è stretta intorno e gli ha tributato una standing ovation a 37 secondi dalla fine, a gara ormai decisa, quando Santolamazza lo ha richiamato in panchina.