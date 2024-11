Divisione 1. La Gea sul parquet. E torna Liberati

Dopo aver scontato la lunga squalifica la Gea ritrova Davide Liberati. Oggi alle 21, per il turno infrasettimanale di Divisione 1 di basket, la formazione di coach Marco Santolamazza al Palasport di via Austria ospita il fanalino di coda Junior Campi Bisenzio, ancora a secco di punti.

Un incontro sulla carta che sembra favorevole al quintetto maremmano, ma che nasconde diverse insidie in quanto gli avversari, una formazione under 19 serbatoio del Prato di serie C, hanno nelle loro fila alcuni buoni talenti. Torna Davide liberati, che ha finalmente scontato le sette giornate di squalifica rimediate alla fine della passata stagione.

"Davide è fisicamente a posto – sottolinea il coach Marco Santolamazza –, carico come una molla per dare una mano ai suoi compagni. In questa stagione ha disputato le tre partite di coppa Toscana, con ottimi risultati, contribuendo alla qualificazione per la Final Four, e si è sempre allenato con costanza in previsione di questo ritorno in campo".

Il coach della Gea parla anche dell’impegno odierno. "Cercheremo di riscattare la sconfitta di domenica scorsa, anche se non è stata un dramma, perché la squadra ha risposto comunque bene alle sollecitazioni e si è arresa solamente per non aver gestito bene gli ultimi secondi del match".

Nell’incontro infrasettimanale contro il fanalino Campi Bisenzio, il coach dovrà fare a meno di Tommaso Ense. Nella lista dei convocati c’è anche il nome del giovanissimo Alessandro Pepi aggregato da quest’anno alla prima squadra.

In campo femminile, la Farmacia Biagi Capannori mette un freno alla striscia positiva della Gea nel campionato di serie C femminile, espugnando via Austria per 46 a 60, al termine di un incontro che non è andato nel verso sperato per le ragazze di Silvio Andreozzi, che non sono riuscite a trovare mai il guizzo decisivo per rientrare in partita e per aggiudicarsi questo incontro, che probabilmente era nelle loro corde.