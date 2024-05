Divisione 1. La Gea vince anche gara 3

La Gea Grosseto batte Rosignano anche in gara 3 e vola alle Final Three per la promozione in serie C. La squadra di Marco Santolamazza ha vinto anche gara 3 (84-81 il finale) al termine di una battaglia durata 45 minuti, dopo la disputa di un supplementare. La Gea vince così il proprio campionato, guadagnandosi il pass per giocarsi la promozione in serie C con un’altra prestazione eccezionale, nella quale tutti hanno dato il loro contributo, nessuno escluso. "Abbiamo dimostrato che quando giochiamo di squadra - esulta il coach Marco Santolamazza – siamo i più forti. Adesso però dobbiamo ritrovare la concentrazione e pensare alle finali che scatteranno il 2 giugno". GEA GROSSETO: Scurti 19, Pepi, Piccoli 8, Ignarra 7, Furi 13, Ricciarelli 3, Simonelli 2, Liberati 18, Alvarez Rodriguez, Mazzei 8, Mari 6, Baccheschi. All. Marco Santolamazza.