Divisione 1 maschile. Gea sconfitta in casa dal Donoratico

Donoratico mette fine alla striscia di vittorie casalinghe della Gea in Divisione regionale 1. Il successo dei livornesi (60-67) è arrivato al termine di un incontro disputato a due velocità dai ragazzi di Santolamazza. I grossetani sono partiti forte, imponendo il loro gioco e con buoni canestri hanno preso un buon margine nel primo quarto, rallentando nel secondo periodo, ma allungando fino al più 14 con una buona difesa. Nella ripresa Donoratico si è rifatto sotto e nel finale ha messo in tasca la vittoria con una buona percentuale al tiro. I grossetani (che dopo la bella partenza hanno messo a segno 36 punti in 30’), nonostante qualche buon tiro di capitan Furi, le incursioni di Fanelli e di Scurti, un paio di triple di Romboli, non sono riusciti a cambiare marcia consentendo il recupero ospite. Gea: Scurti 11, Fanelli 14, Furi 10, Ignarra, Ricciarelli 2, Simonelli, Mari 7, Liberati 5, Romboli 11, Baccheschi, Rodriguez.