Divisione 1 maschile. Ko per il quintetto di Santolamazza contro il Bellaria

Il Bellaria Cappuccini Pontedera mette fine alla striscia di quattro vittorie della Gea nella Divisione 1 mettendo al tappeto i ragazzi di Marco Santolamazza, al termine di una bella battaglia, che si è risolta solo negli ultimi dieci minuti (94-85 il risultato finale). La formazione pisana, scesa in campo per risalire la china dopo un periodo difficile, ha impresso alla gara un gran ritmo e la Gea, nonostante le assenze di Edoardo Furi e Davide Liberati, e con un Giovanni Piccoli a mezzo servizio per un problemino muscolare, ha ribattuto colpo su colpo, in un’altalena che ha contraddistinto tutto il match. Solo alla fine il Bellaria, approfittando di un paio di disattenzioni dei biancorossi è riuscito a prendere qualche punto di vantaggio, dopo una tripla di Berti e ha portato a casa la vittoria. GEA: Scurti 22, Fanelli 17, Piccoli 9, Ignarra 4, Simonelli 6, Delfino Marsili, Romboli 19, Mazzei, Mari 8, Baccheschi. All. Santolamazza.