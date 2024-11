Divisione 1 maschile. La Gea è ospite del Maginot Siena

La Gea va a caccia stasera alle 21, al Pala Vivaldi Virtus Siena, della quarta vittoria consecutiva nel campionato di Divisione regionale 1 contro la formazione del Maginot Siena, penultima in classifica con due punti. Un incontro dunque nel quale Furi e compagni partono con i favori del pronostico, dopo una serie di ottime prestazioni hanno permesso di rimanere a ridosso della fuggitiva Virtus Certaldo. Di fronte ai grossetani ci sarà un quintetto giovane. "Gara da prendere con le molle – mette in guardia il coach Marco Santolamazza – contro un avversario che corre e ha la spensieratezza della gioventù. Hanno messo a segno solo una vittoria, ma in ogni incontro lottano alla morte. Andiamo poi a giocare su un campaccio, che ricordo benissimo da giocatore, e servirà l’approccio mentale e la determinazione giusta vista nelle precedenti uscite". Se non ci saranno novità dell’ultimo momento, la Gea scenderà in campo a Siena con la stessa squadra che ha superato i Jokers Legnaia.