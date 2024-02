Divisione 1 maschile. La Gea non sbaglia: bella vittoria

La Gea allunga la striscia positiva di vittorie casalinghe, liquidando la giovanissima formazione dell’Invictus Livorno (91-73), al termine di un incontro che i ragazzi di Marco Santolamazza hanno fatto girare dalla loro parte al 17’ del primo tempo, dopo aver sofferto la vivacità offensiva degli avversari. Successo importante in Divisione 1 per il team biancorosso. Il quintetto grossetano, che ha avuto nell’esplosivo Lorenzo Fanelli il miglior realizzatore (21 punti), dopo aver preso in mano la gara hanno continuato a difendere con grinta e a mettere insieme ottimi canestri.

"Al di là del risultato – commenta Marco Santolamazza – sono contento perché siamo stati coesi per tutta la partita, giocando di squadra. Ognuno ha dato il suo apporto".

GEA: Scurti 18, Furi 4, Ignarra 4, Simonelli 6, Mari 6, Ricciarelli 9, Fanelli 21, Liberati 13, Romboli 8, Baccheschi 2.

INVICTUS: Odagwe 2, D’Attilio 10, Pappalardo, Vicenzini 9, Giannelli 1, Mele, Ghignola, Bonciani 28, Perasso 18, Mannucci 5, Cucciolini. All. Stefano Tosi.