DIvisione 1 maschile. La Gea ospita il Bellaria Cappuccini

Dopo il ko con Calcinaia non c’è tempo per riposare per la Gea Grosseto chiamata subito a tornare in campo per il turno prepasquale di Divisione 1. I ragazzi allenati da coach Marco Santolamazza stasera alle 21 ospitano il Bellaria Cappuccini nella penultima giornata di campionato. Poi ci sarà la pausa pasquale ed il 7 aprile la Gea chiuderà il campionato a Livorno.

"Sono molto soddisfatto dell’ultima partita anche se abbiamo perso – commenta il coach Marco Santolamazza – perché abbiamo giocato di squadra, siamo stati largamente avanti, abbiamo gestito il vantaggio. E’ vero, abbiamo avuto qualche momento di poca lucidità, ma la gara è stata decisa dagli episodi. Siamo stati soprattutto bravi a non mollare dopo un calo nell’ultimo quarto. Voglio continuare vincendo le prossime due gare per vedere quale sarà la nostra prima avversaria nella fase finale".