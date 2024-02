Divisione 1 maschile. La Gea ospita la capolista Donoratico

Grande basket oggi alle 21 al Palasport di via Austria. La Gea riceve la capolista di Divisione 1 maschile, Uisp Donoratico, che sopravanza i ragazzi di Santolamazza di due punti. Il quintetto grossetano è reduce da una brutta prestazione che ha portato alla sconfitta con il Castelfranco Frogs e il match con i livornesi è la migliore occasione per riscattarsi e per allungare la serie consecutiva di vittorie casalinghe, arrivata a otto. Il Donoratico è un avversario degno di considerazione e servirà la migliore Gea per portare a casa due punti fondamentali, visto che sabato i biancorossi saranno sul campo dei Legends Carrara, prima di tornare in casa per ricevere la visita della Libertas Lucca. "Molto dipenderà – dice l’allenatore grossetano Marco Santolamazza – dall’approccio dei ragazzi sulla partita, dalla loro voglia di riscatto. Sono abbastanza sicuro che la squadra saprà fornire davanti al proprio pubblico l’ennesima ottima prestazione".