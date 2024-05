Divisione 1 maschile. La Gea va a caccia del tris di vittorie contro il Rosignano per continuare a sognare

La Gea Basket Grosseto va a caccia del tris. Oggi alle 18 al PalaAustria di Grosseto la formazione di coach Marco Santolamazza gioca gara 3 della finale playoff del proprio girone di Divisione 1. Grossetani avanti 2-0 che ospitano il Sei Rose Rosignano Basket per una sfida che, in caso di vittoria grossetana, porterebbe agli ulteriori spareggi regionali per il salto di categoria il team di capitan Edo Furi. "

Non mi aspettavo un simile comportamento da parte della squadra – spiega Marco Santolamazza – ma già nelle ultime giornate ho visto la crescita della squadra, che nelle ultime settimana è cresciuta anche in trasferta rispettando i piani con grande carattere. Ero fiducioso di poter competere con tutte, ma sul 6 su 6 non avrei firmato. Durante l’anno non abbiamo vinto il campionato per le sconfitte esterne e adesso abbiamo acquisito la mentalità giusta che ci permette di giocare bene anche fuori casa. Ripeto che tra le tre squadre che abbiamo incontrato finora la migliore era Venturina".

In caso di vittoria però i grossetani non saranno ancora promossi ma avranno un ulteriore spareggio regionale con la vincente dei playoff dellaltro girone. Finali Divisione regionale 1 (al meglio di cinque): Ineos Rosignano-Gea Grosseto 0-2 (78-87, 65-79), Cus Firenze-Cestistica Pescia 1-0 (59-57), Monteroni-Virtus Certaldo 1-0 (82-70).