Divisione 1. Una grande Gea passa a Lucca e ipoteca l’accesso alla finale

La Gea delle meraviglie passa a Lucca e ipoteca la finale della Divisione 1: il team di Santolamazza ha vinto la prima partita della semifinale playoff al Pala Tagliate di Lucca (85-82 il finale), al termine di un’altra partita straordinaria. I ragazzi di Marco Santolamazza hanno affrontato il difficilissimo incontro con il piglio giusto e hanno chiuso avanti di sei lunghezze, grazie anche alle bombe di Mari, Liberati (due a testa) e Furi. Il DP Lubrificanti Lucca, dominatore della regular season, si è rifatto sotto con un parziale di 27-19 è andato al riposo sopra di due. La gara è rimasta sul filo dell’equilibrio, ma la Gea ha trovato il break per tornare avanti al 30’. Le due rivali si sono sfidate punto a punto fino a 2’30 dalla fine, con i grossetani che sono andati avanti e hanno controllata, aggiustando il tiro anche dalla lunetta. "I complimenti vanno a tutta la squadra – sorride il coach Marco Santolamazza – chi è entrato ha fatto il suo. I ragazzi sono stati bravi, hanno rispettato il piano partita. L’abbiamo preparata bene e abbiamo messo in atto tutto molto bene". La Gea, dopo questo blitz, il secondo dei playoff dopo quello di Venturina, ha messo un’ipoteca al passaggio del turno, avendo a disposizione una gara casalinga domani alle 21 in via Austria.