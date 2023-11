Divisione 1. Un’ottima Gea batte 98-80 l’Invictus Livorno

Torna al successo la Gea Basket Grosseto nel recupero di campionato di Divisione 1. Il team maschile allenato da coach Marco Santolamazza, mercoledì sera a Livorno, ha rigiocato la terza di campionato – inizialmente non disputata per la rottura del tabellone nel palazzetto dell’Invictus Livorno. La gara era stata rinviata, dopo che a 7’20 dall’inizio, durante il riscaldamento, si è rotto un tabellone. La società di casa non è riuscita a sistemarlo nell’ora e mezzo a disposizione. Il giudice sportivo ha deciso di far ripetere il match, creando un precedente che farà giurisprudenza. I grossetani, tornati in terra labronica nel turno infrasettimanale, hanno vinto 98-80, giocando con personalità. Probabilmente la miglior partita della Gea in questo inizio di anno, che fa salire i biancorossi a quota 6 punti: terza vittoria su sette incontri. Un successo importante che serve anche a cancellare la brutta prova di sabato scorso a Lucca.