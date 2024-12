Divisione 2. Biancorossi fragili. A Siena senza gloria

Sconfitta a Siena per la Pallacanestro Grosseto nell’undicesima giornata del campionato di Divisione 2. La formazione di coach Ingenito ha ceduto 66-41 sul campo del Libero Basket Siena, giocando forse la peggior partita della stagione, anche se le numerose assenze hanno indubbiamente pesato.La Pallacanestro Grosseto non è riuscita ad esprime gioco contro un Libero arcigno e fisico, chiudendo il primo quarto per 19-7. Nel secondo quarto è aumentato il divario senza una reazione da parte dei biancorossi finendo 35-20. Dopo l’intervallo lungo la musica non è cambiata, con i ragazzi di Ingenito sterili in attacco, che hanno commesso troppi sbagli sotto canestro e si sono dimostrati molli in difesa chiudendo il terzo quarto 51-35. Ultimo quarto senza sussulti con i senesi che hanno allungato chiudendo 66 a 41.

Pallacanestro Grosseto: Barabesi 5, Perfetti 1, Franzese 23, Ciacci 2, Draghetti 1 ,Casanova 6, Erman 3, Martinelli, Rustici, Lettieri, Ginesi.