Divisione 2. Biancorossi ok. Il Certaldo sotto controllo

La Pallacanestro Grosseto ritrova il sorriso. Nel campionato maschile di Divisione 2 il team senior allenato da coach Manganelli ha vinto in casa 84-62 (i parziali 16-6, 19-17, 29-20, 20-19) contro Certaldo. Al palazzetto di via Austria i biancorossi ritrovano la vittoria al termine di una sfida sempre in controllo. Successo convincente davanti al nutrito pubblico grossetano. Nonostante coach Manganelli attenda ancora alcuni rientri importanti, il team ha ritrovato ritmo, attenzione, e conclusioni in attacco. I biancorossi hanno mostrato buona concentrazione con buona difesa, buon tiro, e rotazioni ben calibrate dal coach che ha tenuto alta l’intensità del match. Prossima sfida a Valdera venerdì.

Pallacanestro Grosseto: Conti P. 8, Ciacci 5, Bambini 16, Conti F. 13, Cutrupi 15, Terrosi 15, Lettieri 3, Barabesi 6, Tinti 3, Perfetti.