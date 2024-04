Divisione 2, il derby alla Pallacanestro Grosseto. Il temibile Argentario deve cedere il passo

E’ andato alla Pallacanestro Grosseto il derby maremmano di Divisione 2. La formazione dei coach Manganelli e Terrosi ha sbancato 83-69 il campo dell’Argentario Basket, seconda forza del campionato. Grossetani ben messi in campo per questo derby e padroni di casa ispirati dai talentuosi fratelli Costaglione in una cornice di pubblico da altra categoria. I grossetani giocando di squadra hanno chiuso il primo quarto in vantaggio 13-19. Ne è venuto fuori uno spettacolo di cori ed entusiasmo, con i ragazzi biancorossi che hanno mantenuto il divario 30-43, targato super Francesco Conti (top score 20 punti) ed un micidiale Bambini (14 punti). Al rientro dagli spogliatoi capitan Franzese ha guidato i suoi difendendo e attaccando su ogni pallone senza farsi intimidire dalla maggiore prestanza fisica argentarina chiudendo il terzo quarto 46-58. Ultimo quarto senza sorprese dove l’Argentario non riesce a recuperare il gap con i grossetani, pirati e cinici sul campo di Porto Santo Stefano. Per la Pallacanestro Grosseto prossimo appuntamento infrasettimanale martedì alle 21.30 contro la Crocetta San Miniato.