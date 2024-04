Divisione 2, la Pallacanestro vince e convince battendo in casa il San Casciano per 80-49

Vince e convince la Pallacanestro Grosseto che torna alla vittoria nel campionato di Divisione 2, surclassando in casa San Casciano 80-49. Dopo la pausa pasquale i maremmani hanno affrontato, per la decima giornata di ritorno, i fiorentini giocando un primo quarto di contenimento, con le triple di un motivato Matteo Bambini che ha tracciato il vantaggio biancorosso. Nel secondo quarto la squadra, spronata da un battagliero Terrosi al rientro dall’infortunio, ha allungato, e poi nel terzo e quarto tempo c’è stato il divario maggiore coi grossetani che hanno giocato in velocità, chiudendo bene gli spazi in difesa con un’attenta zona, mostrando il solito Barabesi (mvp della serata) in gran forma. Pallacanestro Grosseto: Barabesi 19, Zucchini 5, Perfetti 2, Franzese 6, Erman 8, Conti F.12, Bambini 12, Lettieri 1, Zagajori 2, Terrosi 13.Prossimo appuntamento in trasferta per il grande derby tutto maremmano contro l’Argentario Basket domenica alle 18,30.