Divisione 2 maschile. Biancorossi: vittoria e playoff sicuri

La Pallacanestro Grosseto ha conquistato il diritto di giocare i playoff di Divisione 2. I grossetani di Manganelli e Terrosi nel posticipo del big match casalingo contro Libero Basket Siena hanno vinto 73-66. Con questo successo i grossetani ribaltano il risultato dell’andata con un gioco tecnico e fisico e un primo quarto in sostanziale equilibrio chiuso 15-20. Nei secondi dieci minuti i padroni di casa cercano soluzioni arrivando sotto canestro con frequenza ma ancora qualche errore di troppo non aiuta a prendere la guida dell’incontro e finisce 27-30. Al ritorno in campo i biancorossi contengono l’aggressività dei senesi, passando in vantaggio con un parziale di più 13. Ultimo quarto concentrato per i ragazzi di Manganelli-Terrosi, grazie al recupero di diversi palloni in fase difensiva e alle triple di Zucchini-Casanova.

Pallacanestro Grosseto: Ciacci 14, Barabesi 7, Zucchini 5, Franzese 16, Tinti 12, Casanova 10, Draghetti 2, Terrosi 7, Perfetti, Erman, Martinelli, Bambini.