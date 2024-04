Divisione 2 maschile. Pallacanestro Grosseto supera 58-40 il Crocetta San Miniato

Ultima partita in trasferta e vittoria per la Pallacanestro Grosseto nel campionato di Divisione 2. I ragazzi allenati dai coach Manganelli e Terrosi hanno battuto 58-40 il Crocetta San Miniato a domicilio. I biancorossi hanno mostrato maggiori qualità, andando subito avanti e chiudendo il primo quarto 12-10. Il ritmo della partita non decolla, ma i maremmani rimangono in vantaggio per 26-18. Dopo l’intervallo la partita prende un’altra piega e i biancorossi, con un ritrovato Ciacci (top scorer con 14 punti), allungano il divario fino al 42-25. L’ultimo quarto è solo di contenimento con i biancorossi che amministrano. Ultimo appuntamento domenica alle 18.30 contro Impruneta Basket per il saluto davanti al pubblico di casa. Pallacanestro Grosseto: Conti F. 8, Erman 2, Perfetti 2, Zucchini 4, Barabesi 3, Franzese 13, Terrosi 6, Casanova 6, Ciacci 14, Tinti, Lettieri. Per l’under 19 gold biancorossa invece sconfitta 93-77 sul campo del Galli Basket. Intanto la fase titolo non parte nel migliore dei modi per i grossetani, sconfitti nonostante una buona partita. Pallacanestro Grosseto: Ballerano 7, Conti 37, Draghetti, Gioiosi, Cutrupi 16, Cigliano 3, Ginesi 6, Rustici, Casella, Burla, Doria 4, Zaganjori 4. Coach A. Di Patria.