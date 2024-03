Divisione 2, Pallacanestro Grosseto alla grande. In trasferta battuta 77-42 l’Olimpia Legnaia

Continua la marcia vincente della Pallacanestro Grosseto in Divisione 2. Il team dei coach Manganelli e Terrosi batte 77-42 l’Olimpia Legnaia a domicilio e punta dritto ai playoff. Partita senza storia a favore della formazione grossetana che, con una partenza bruciante, prende subito le misure sui padroni di casa, chiudendo il primo quarto in vantaggio (21-16). Nel secondo parziale il ritmo dei maremmani aumenta con punti pesanti dall’arco di Casanova ed il solito ispirato Ciacci con parziale 38-23. Dopo l’intervallo lungo, i ragazzi di coach Manganelli mantengono un buon giro di palla che batte spesso la zona dei fiorentini, con mano calda di capitan Franzese, top score, e tabellone sul 64-36 per i grossetani. L’ ultimo quarto dei grossetani è ancora dominante, con la trasferta che si chiude a favore dei biancorossi 77-42. Pallacanestro Grosseto: Ciacci 14, Zucchini 4, Perfetti 7, Franzese16, Casanova 9, Barabesi 6, Terrosi, Tinti 3, Bambini 10, Lettieri 5, Conti F. 3. Sabato scontro diretto in casa del San Miniato.