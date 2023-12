Divisione 2. Pallacanestro Grosseto, grande prova

Importante vittoria (69-61) a San Casciano per la Pallacanestro Grosseto nella decima giornata del campionato di Divisione 2 di basket. La formazione allenata da Manganelli e Terrosi è scesa in campo determinata, con una ottima difesa di Franzese e compagni chiudendo il primo quarto in vantaggio di sei punti. Il secondo tempino è stato equilibrato, con le rotazioni giuste e alcune triple importanti che hanno portato il parziale 25 a 37. Nel terzo tempo i fiorentini erano in vantaggio di tre punti. Nell’ultimo quarto il team grossetano ha ritrovato vena realizzativa e finalmente, con un Ciacci ispirato, hanno ripreso in mano la partita, recuperando lo svantaggio. Pallacanestro Grosseto: Conti F. 11, Ciacci 13, Tinti 9, Barabesi 7, Terrosi 10, Lettieri 2, Bambini 6, Zucchini, Franzese 3, Perfetti 5, Erman 3. Prossimo turno vedrà il derby casalingo contro l’Argentario Basket in programma domenica 7 gennaio alle 18.30.