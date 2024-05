Divisione 3 maschile. Il Follonica in trionfo: è promozione

Il Follonica Basket è campione di Divisione 3 e il prossimo anno giocherà in categoria superiore. La formazione maschile del Golfo ha vinto la fase finale del torneo di Divisione 3 al culmine di una stagione lunga, appassionante e vincente: i ragazzi di coach Giuliano Vichi e Dario Pietrafesa sono promossi in Divisione Regionale 2. I follonichesi, dopo la regular season, hanno iniziato i playoff incrociando i destini con Calcinaia, Arcidosso, Fucecchio, Versilia Basket e Polisportiva Nicola Chimenti. Il successo 57-54 sul campo del Fucecchio è valso la conquista della categoria superiore alla formazione follonichese. Dopo aver battuto Calcinaia e Fucecchio sia all’andata che al ritorno, e vincendo contro Versilia l’andata, per i ragazzi di Vichi e Pietrafesa non servirà neanche vincere l’ultimo incontro playoff previsto domenica contro Versilia in quanto il divario con le altre formazioni è stato così ampio che il Basket Follonica si è guadagnato il salto di categoria con una giornata di anticipo.