Divisione 3 maschile. Il Gruppo Crosa corsaro a Rosignano con la Dinamo

Ancora un successo per il Follonica Basket Gruppo Crosa Service nel campionato di Divisione 3. Il team del Golfo con un’ottima prestazione ha espugnato il campo della Dinamo Basket Rosignano 68-52. Per gli azzurri solo un passaggio a vuoto a inizio terzo quarto, in una gara sempre sotto controllo. Con questi 2 punti ragazzi di Vichi e Pietrafesa riprendono il ritmo giusto e si rilanciano in classifica. Trasferta amara per i ragazzi dell’Under 13 contro la Pallacanestro Piombino: il risultato non lascia scampo (122-45) ai follonichesi, un gruppo con tanti ragazzi alle prime esperienze, che deve solo continuare a impegnarsi e ad avere la pazienza e la costanza necessarie per crescere. L’altro impegno delle giovanili era quello degli Under 15 Silver Kymayacht nella sfida casalinga contro Valdicornia Basket. E gli ospiti si sono imposti per 84-51.