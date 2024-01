Divisione regionale 1. Academy, Massa e Russi in spolvero

Tris di vittorie per le ravennati. La Raggisolaris Academy batte 74-67 (16-16; 43-35; 55-51) Castel San Pietro, Massa Lombarda supera 108-105 (22-23; 51-33; 65-58; 80-80; 93-93) Riccione dopo due supplementari e Russi sbanca Cesena 77-69 (18-8; 42-28; 62-49). Russi ritornerà in campo domani in casa con Budrio (ore 21.15) nel recupero della terzultima di andata. Il tabellino di Faenza: Merendi 8, Rosetti 4, Marabini 17, Belmonte, Garavini 1, Caramella 4, Ravaioli 6, Ballarin 21, Ndiaye 2, Bendandi 11, Lanza ne, Collina ne. All.: Pio Il tabellino di Russi: Kertusha 6, Scaccabarozzi, Catenelli 15, Basaglia 6, Bergantini 9, Cirillo, Vespignani ne, Puntolini 2, Totaro 12, Morigi 9, Licchetta, Vistoli. All.: Senni. Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia, Spinosa L., Spinosa A. 10, Alessandrini 17, Dalla Malva 5, Orlando 11, Delvecchio 14, Rivola 2, Castelli 11, Fabiani 38, Berardi ne. All.: Solaroli. Il tabellino di Russi: Cervellara, Scaccabarozzi 7, Catenelli 5, Basaglia 12, Bergantini 12, Vespignani, Bassi 6, Puntolini, Totaro 7, Morigi 4, Licchetta 20, Vistoli 4. All. Senni. Classifica: Budrio 28*; Argenta 26; Granarolo 24; Artusiana Forlimpopoli, Cesena, Villanova Tigers e 4 Torri Ferrara 20; Baricella 18; Massalombarda 16; Bertinoro 12; Faenza, International Imola, Omega Bo e Castel San Pietro 10; Grifo Imola e Russi* 6. * una gara in meno