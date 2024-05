Divisione Regionale 1. Academy, vittoria e salvezza raggiunta

Grande impresa della Raggisolaris Academy che conquista la salvezza diretta con la squadra laureatasi campione regionale Under 19 Gold con l’aggiunta di due ragazzi del 2002. Un risultato non di poco conto, visto che molte squadre in Divisione Regionale 1 puntano su giocatori d’esperienza dal lungo passato anche nelle categorie superiori. La vittoria decisiva è arrivata in casa del Castel San Pietro per 75-72 (16-20; 42-37; 55-58) in un vero e proprio scontro diretto, dove chi perdeva disputava i playout. L’Under 19 Gold dell’Academy sarà impegnata sabato e domenica a Livorno nella fase ad Interzona dove affronterà in semifinale l’Olimpia Cagliari (sabato ore 18.30) e la vincente giocherà in finale domenica alle 18.45 contro una tra Gallarate e Rhodigium Basket. Chi si aggiudicherà la final four accederà alle finali nazionali dove le migliori otto si contenderanno il titolo nazionale dal 14 al 16 giugno a Cecina. Nell’ultimo turno di campionato non avevano invece obiettivi di classifica Lusa Basket Massa Lombarda e Basket Club Russi. Massa ha perso 75-82 (24-18; 44-34; 58-54) a Riccione, mentre il Russi, già retrocesso da qualche settimana, ha vinto 60-59 (9-18; 21-37; 46-47) in casa con Cesena.

Il tabellino di Faenza: Merendi 10, Rosetti 1, Marabini ne, Naccari 13, Belmonte, Garavini 15, Caramella, Ravaioli 3, Ballarin 2, Ndiaye 2, Bendandi 18, Santandrea 11. All.: Pio. Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia 5, Spinosa A. 4, Alessandrini 15, Dalla Malva 6, Orlando 8, Delvecchio 23, Rivola, Castelli, Fabiani 14, Bacocco ne. All.: Solaroli. Il tabellino di Russi: Kertusha 3, Cervellara, Scaccabarozzi 4, Bamba 2, Ceccarelli, Vespignani 11, Denti, Totaro 8, Rosti 3, Morigi 10, Licchetta 13, Vistoli 6. All.: Senni. Classifica: Argenta 52; Budrio 48; 4 Torri Ferrara 46; Granarolo 44; Riccione 40; Massa Lombarda 38; Villanova 36; Artusiana Forlimpopoli 32; Baricella 30; Cesena 28; Bertinoro, International Imola e Faenza 26; Castel San Pietro 24; Omega Bologna 18; Grifo Imola e Russi 14.