Divisione Regionale 1. Artusiana e Scirea contro Imola

Dopo la pausa pasquale, riparte forte la Divisione Regionale 1. Stasera alle 21 l’Artusiana Forlimpopoli cerca di scacciare la crisi degli ultimi mesi sul campo dell’International Imola, una però delle formazioni più in forma del momento. Dopo l’arrivo dell’ex Guelfo Giona Sinatra, infatti, la truppa imolese di coach Giampiero Serio ha cambiato faccia ed è reduce da cinque successi di fila che l’hanno allontanata dalle zone calde. Tra i singoli, attenzione ai giovani Roli e Poloni, nonché a Ricci Lucchi, in grado di fare male dal perimetro. Per Nucci e compagni, sarà una gara in cui dare il massimo.

Domani invece, alle 18.30, sfida delicatissima per il Gaetano Scirea, che ospita a Bertinoro la penultima della classe, quella Grifo Imola che all’andata sorprese i bianconeri al PalaRuggi per 80-63. Da quel momento molta acqua è passata sotto i ponti, ma i grifoni cercano un successo per tenere vivo il sogno salvezza diretta: per farlo, coach Tampieri punterà sull’ex Tigers Giacomo Signorini, sul lungo forlivese Syla e sul duo di esterni formato da Franzoni e Laghi. Per lo Scirea, una vittoria sarebbe preziosa per consolidare la posizione a centro classifica.

v. r.